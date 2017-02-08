В ЦБ допустили возможность переноса перевода выплат бюджетникам на карты «Мир»

Полный перевод обслуживания работников бюджетной сферы на карты «Мир» может быть продлен до 1 июля 2018 года, начат переход бюджетников и пенсионеров на эти карты может быть с 1 июля 2017 года, а не с 1 января 2018 года, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая перед банкирами в пансионате «Бор» в четверг, пишет «Интерфакс».

«Переход мы должны сделать достаточно быстро, инфраструктура вся разработана, но плавно, чтобы это было комфортно людям. На наш взгляд, правильно, чтобы для новых клиентов, бюджетников и пенсионеров, мы бы установили сроки даже не с 1 января 2018 года, а с 1 июля 2017 года выдачу средств уже на карту "Мир". Но сделали бы переходный период для пенсионеров в плановом режиме, по мере того, как карты, они обычно выдаются на 2-3 года, старые карты, уже исчерпывают свои сроки, и выдавались бы новые карты "Мир". А для работников в бюджетной сфере тоже установить срок, допустим, до 1 июля 2018 года - такой плавный-плавный будет переход», - сказала она.

Минфин подготовил положительный проект отзыва на законопроект, который устанавливает обязанность банков с 2018 года использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов. По мнению ведомства, законопроект позволит установить единый режим выплат социального характера, в том числе при реализации региональных проектов.

Источник: Псковская Лента Новостей