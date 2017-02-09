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Администрации Пскова разрешили открыть кредитную линию с лимитом 600 млн рублей

10.02.2017 10:38 ПЛН, Псков

Псковская городская Дума разрешила администрации Пскова открыть кредитную линию с лимитом 600 млн рублей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии. 
 
Эти средства пойдут на погашение муниципального долга и финансирование дефицита бюджета готакое рода. Кредит планируется взять на 1 год по ставке не выше 13,1 процентов годовых.
 
Администрации города Пскова поручено определить исполнителя на оказание услуги по предоставлению кредитных ресурсов в бюджет города Пскова в соответствии с действующим законодательством. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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