Администрации Пскова разрешили открыть кредитную линию с лимитом 600 млн рублей

Псковская городская Дума разрешила администрации Пскова открыть кредитную линию с лимитом 600 млн рублей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии.

Эти средства пойдут на погашение муниципального долга и финансирование дефицита бюджета готакое рода. Кредит планируется взять на 1 год по ставке не выше 13,1 процентов годовых.

Администрации города Пскова поручено определить исполнителя на оказание услуги по предоставлению кредитных ресурсов в бюджет города Пскова в соответствии с действующим законодательством.

Источник: Псковская Лента Новостей