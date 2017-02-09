Псковская гордума внесла поправки в бюджет города Пскова на 2017 год

Псковская гордума внесла поправки в бюджет города Пскова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии.



В частности, принято решение не снять 20 млн рублей с капитального ремонта дворовых территорий и проездов к ним в пользу погашения кредиторской задолженности по содержанию улично-дорожной сети в 2016 году. Напомним, 7 февраля против такого перераспределения средств бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципалитета выступил Совет фракции «Единая Россия» Псковской городской Думы.



Он рекомендовал администрации города изыскать средства на погашение задолженности из других статей бюджета и оставить без изменений средства субсидий на ремонт дворов. Сегодня депутаты проголосовали за то, чтобы снять эти средства со статьи по содержанию улично-дорожной сети.



В ходе рассмотрения вопроса председатель бюджетного комитета гордумы Евгений Самуйлов высказал недоумение по поводу большого числа изменений, которые поступают по городскому бюджету на текущий год, хотя он был принят лишь месяц назад. «Прошел только месяц с момента принятия бюджета, не хочется ставить под сомнение качество планирования бюджета. Но такое число поправок кажется комитету нелогичным», - отметил он.

Источник: Псковская Лента Новостей