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В России хотят запретить госзакупки иностранной мебели

10.02.2017 13:54 ПЛН, Псков

Минпромторг России предлагает запретить госзакупки иностранной мебели для поддержки отечественных производителей. Об этом на совещании по лесоперерабатывающей промышленности заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Еще один важный нормативный документ, который мы уже направили в правительство, касается запрета на закупки импортной мебели для государственных, региональных и муниципальных нужд», - сказал министр.

По его словам, это поддержит российских производителей, чьи мощности в настоящее время загружены в среднем на 40-50%. «И тем самым они готовы возместить весь выпадающий в результате запрета объем, оцениваемый примерно в 30-40 млрд рублей в год», - указал Денис Мантуров.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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