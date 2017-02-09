В России хотят запретить госзакупки иностранной мебели

Минпромторг России предлагает запретить госзакупки иностранной мебели для поддержки отечественных производителей. Об этом на совещании по лесоперерабатывающей промышленности заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передает ТАСС.



«Еще один важный нормативный документ, который мы уже направили в правительство, касается запрета на закупки импортной мебели для государственных, региональных и муниципальных нужд», - сказал министр.

По его словам, это поддержит российских производителей, чьи мощности в настоящее время загружены в среднем на 40-50%. «И тем самым они готовы возместить весь выпадающий в результате запрета объем, оцениваемый примерно в 30-40 млрд рублей в год», - указал Денис Мантуров.

Источник: Псковская Лента Новостей