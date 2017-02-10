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Форум предпринимателей города Пскова пройдет на базе «Псков-Полимера»

10.02.2017 16:36 ПЛН, Псков

17 февраля на территории обувной фабрики «Псков-Полимер» пройдет «Форум предпринимателей города Пскова». Мероприятие прежде всего будет интересно для предпринимателей, занятых в сфере продаж детской обуви, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы форума.

Участников мероприятия ждет экскурсия на производство, презентация хорошо зарекомендовавшей и новой коллекции обуви производства фабрики «Псков-Полимер», обсуждение вопросов сотрудничества.

Форум проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты Псковской области.

По вопросам участия обращаться по телефонам: 8-800-2006-055 (доб. 130), 8953-241-21-21.

 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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