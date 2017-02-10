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Малому и среднему бизнесу станет проще брать кредиты

14.02.2017 09:36 ПЛН, Псков

Малому и среднему бизнесу (МСБ) станет проще брать кредиты, поскольку Банк России смягчит требования к обслуживающим банкам. Об этом заявил зампред Центробанка Василий Поздышев.

«С 1 апреля мы планируем изменить критерии для льготного коэффициента риска. Будет новый критерий дробности - 0,5% от капитала банка», - сообщил зампред ЦБ «Известиям».

Критерий дробности нужен банкам для того, чтобы оценить степень риска. Высокое значение дает право на выдачу большего кредита. Сейчас он составляет 0,2% от капитала банка - это максимальная сумма, которую кредитная организация может кредитовать малому или среднему предприятию.

Еще одна мера поддержки - разрешение банкам увеличить максимальную сумму кредита МСБ с 50 до 60 млн. рублей.

Эти меры помогут выправить ситуацию с кредитованием небольших предприятий, которая ухудшается с каждым годом. Так, по данным ЦБ, за восемь месяцев 2016 года объем выданных кредитов МСБ снизился на 11%.

Источник: Псковская Лента Новостей



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