Электронный кошелек МТС объединил все платежные инструменты

Компания МТС объявила о запуске нового сервиса «Кошелек МТС Деньги», который позволит «в один клик» получить быстрый и удобный доступ к финансовым сервисам МТС, получая за это бонусы и скидки. Более того, «Кошелек МТС Деньги» объединит все платежные инструменты – счет электронного кошелька МТС, лицевой счет абонента, банковские карты – в одном месте для доступа к широкому спектру финансовых услуг МТС.

«Сегодня мы вступаем в новую эру развития мобильных и финансовых услуг. Мы создали единую экосистему, которая за счет своего удобства, прозрачности и высокой безопасности использования станет полноценной заменой наличным средствам и банковским картам. Нынешние возможности сервиса – только начало, по мере появления новых продуктов и услуг объединим все возможные способы оплаты с различными программами лояльности. Мы верим в то, что наличные и карты станут атавизмом и все, что будет нужно абоненту для комфортных коммуникаций – как для общения, так и для финансовых действий – это смартфон», – отметил директор филиала МТС в Псковской области Андрей Белов.

Совершать платежи и переводы с электронного кошелька со смартфона или сайта МТС клиенты оператора могут, не открывая счет в банке и не оформляя банковскую карту. Чтобы воспользоваться комфортным платежным инструментом, достаточно установить приложение «МТС Деньги» или зайти на www.dengi.mts.ru.

Пополнять электронный кошелек МТС можно с карт любых российских банков и далее использовать его как основной источник платежа для оплаты товаров и услуг, а также денежных переводов. Эмитентом электронных денежных средств выступает МТС Банк.

Сервис доступен не только абонентам - физическим лицам, но и пользователям корпоративных тарифов, чьи номера оформлены на юридические лица. Теперь эта категория абонентов не будет сталкиваться с ограничениями при платежах по номеру мобильного телефона – например, платить за связь, интернет, транспорт, ЖКХ можно с электронного кошелька МТС, отделив средства на нём от средств на лицевом счету телефона или банковской карте.

Абоненты МТС получат возможность участвовать в программе лояльности «МТС Бонус» – пользуясь сервисом, они смогут накапливать бонусные баллы и оплачивать ими услуги связи МТС, а также товары и услуги других компаний-партнеров МТС.

МТС будет ежемесячно расширять функционал сервиса, в том числе ориентируясь на отзывы и пожелания клиентов. Пользователи могут направлять свои предложения и замечания на feedback.dengi@mts.ru.

Дополнительные преимущества сервиса • Удобные денежные переводы. При переводах другим пользователям сервиса, которые являются абонентами МТС, достаточно указать номер телефона получателя. При этом можно выбрать счет для зачисления средств – счет телефона или электронного кошелька МТС. • Упрощенная идентификация и увеличенные лимиты по операциям. Идентификация абонентов МТС в сервисе происходит автоматически. В случае успешной идентификации им сразу же доступны денежные переводы, платежи на сайтах иностранных компаний, а лимиты по разовым операциям составляют 60 000 рублей. Для клиентов МТС Банка - пользователей сервиса интернет-банкинга - лимиты по разовым операциям в сервисе «Кошелек МТС Деньги» увеличиваются до 200 000 рублей.

В течение 2017 года функционал сервиса, за исключением платежей с лицевого счета, станет доступным абонентам любых сотовых операторов. Появится возможность осуществлять платежи в магазинах и транспорте с лицевого счета или электронного кошелька МТС как через приложение «МТС Деньги», так и при помощи USSD/SMS-команд (для пользователей кнопочных телефонов);

В перспективе в интернет-магазины и терминалы партнеров сервиса будет добавлена платежная кнопка «МТС Деньги» для быстрой оплаты с привязанных к сервису банковской карты, лицевого счета или электронного кошелька МТС. Существующие пользователи и провайдеры сервиса мобильной коммерции «Легкий платеж» и «Автоплатеж» будут переведены в сервис «МТС Деньги».

Также будет произведено объединение сервиса «МТС Деньги» с сервисом мобильного банкинга МТС Банка и расширение спектра банковских услуг, предоставляемых с мобильных устройств. Клиенты МТС Банка после авторизации в сервисе смогут видеть список и баланс своих банковских карт, осуществлять переводы между картами и оформлять банковские продукты.

Добавим, что сервис разработан в партнерстве с ПАО «МТС-Банк» и ООО «Рунет Бизнес Системы».

Источник: Псковская Лента Новостей