МТС вернет жителям Псковской области 20% денег за спутниковое ТВ

Компания МТС с 16 февраля начала возвращать 20% расходов абонентов за услуги спутникового телевидения. Как пояснили ЦДИ в пресс-службе оператора, участники акции будут получать деньги на счет мобильного телефона и использовать их для оплаты услуг связи.

Начисление скидки будет производиться ежемесячно с 20-го по 30-е число месяца. Если абонент помимо базового пакета спутникового ТВ подключает дополнительные услуги или пакеты телепрограмм, то размер скидки рассчитывается с их учетом.

Воспользоваться скидкой просто. Абоненту необходимо зарегистрировать номер мобильного телефона МТС и номер SIM-карты (для интерактивного спутникового телевидения) на странице программы www.20.mts.ru или воспользоваться ссылкой в личном кабинете услуги спутникового ТВ для регистрации лицевого счета в данной программе.

Источник: Псковская Лента Новостей