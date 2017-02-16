Уроженка Пскова назначена директором по внешним коммуникациям концерна «Калашников»

Уроженка Пскова София Иванова назначена директором по внешним коммуникациям АО «Концерн «Калашников». Как сообщает журнал «Деловой квадрат», она будет отвечать за создание и внедрение коммуникационной стратегии концерна, развитие новых форматов и каналов коммуникации, продвижение концерна в России и за рубежом, сообщает пресс-служба предприятия.

Генеральный директор концерна Алексей Криворучко убежден, что ее «опыт и знания в области digital коммуникаций дадут необходимый импульс развития «Калашникова» в медиа-пространстве».

София Иванова родилась в 1983 году в Пскове. Окончила Государственный университет управления по специальности «государственное и муниципальное управление». Более 10 лет работает в сфере коммуникаций. В 2015 году признана лауреатом премии «Медиа менеджер России». Входит в ТОП 1000 российских менеджеров по версии газеты «Коммерсант» (2015, 2016), в 2016 году стала лидером рейтинга директоров по общественным и корпоративным связям в категории «медиабизнес».

С 2013 по 2017 год являлась PR-директором ГК «Rambler&Co», отвечала за коммуникации крупнейших медиапроектов и сервисов группы (Lenta.ru, Газета.ru, Rambler.ru, LiveJournal.com, Championat.com и другие). Является постоянным колумнистом интернет-издания Газета.ru.

Концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов и широкого спектра высокоточного оружия. Является флагманом отечественной стрелковой отрасли - на его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия России. Продукция Концерна «Калашников» поставляется более чем в 27 стран.

Источник: Псковская Лента Новостей