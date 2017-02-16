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Уроженка Пскова назначена директором по внешним коммуникациям концерна «Калашников»

17.02.2017 15:46 ПЛН, Псков

Уроженка Пскова София Иванова назначена директором по внешним коммуникациям АО «Концерн «Калашников». Как сообщает журнал «Деловой квадрат», она будет отвечать за создание и внедрение коммуникационной стратегии концерна, развитие новых форматов и каналов коммуникации, продвижение концерна в России и за рубежом, сообщает пресс-служба предприятия.

Генеральный директор концерна Алексей Криворучко убежден, что ее «опыт и знания в области digital коммуникаций дадут необходимый импульс развития «Калашникова» в медиа-пространстве».

София Иванова родилась в 1983 году в Пскове. Окончила Государственный университет управления по специальности «государственное и муниципальное управление». Более 10 лет работает в сфере коммуникаций. В 2015 году признана лауреатом премии «Медиа менеджер России». Входит в ТОП 1000 российских менеджеров по версии газеты «Коммерсант» (2015, 2016),  в 2016 году стала лидером рейтинга директоров по общественным и корпоративным связям в категории «медиабизнес».

С 2013 по 2017 год являлась PR-директором ГК «Rambler&Co», отвечала за коммуникации крупнейших медиапроектов и сервисов группы (Lenta.ru, Газета.ru, Rambler.ru, LiveJournal.com, Championat.com и другие). Является постоянным колумнистом интернет-издания Газета.ru.

Концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов и широкого спектра высокоточного оружия. Является флагманом отечественной стрелковой отрасли - на его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия России. Продукция Концерна «Калашников» поставляется более чем в 27 стран.

Источник: Псковская Лента Новостей



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