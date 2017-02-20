Законопроект о льготах для инвесторов из других регионов рекомендован к принятию во втором чтении

Бюджетный комитет Псковского областного Собрания 21 февраля обсудил проект закона о льготах для инвесторов из других регионов. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, ранее законопроект «О внесении изменений в закон Псковской области «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области» был принят в первом чтении и рассмотрен на заседании рабочей группы по проекту закона.

Замечаний и возражений не возникло. Законопроект рекомендован к принятию во втором чтении.

Законопроект расширяет трактовку понятия «инвестор» и предоставляет предприятиям и организациям из других регионов возможность получить государственную поддержку в виде сопровождения реализуемых на территории области стратегических инвестиционных проектов. По мнению депутатов, необходимо исключить двойное толкование новых законодательных норм. В частности, возникло опасение, что зарегистрированных в других регионах инвесторов будут водить «за ручку», а они будут выводить из области налог на прибыль.

Законопроект также рассмотрит парламентский комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

Источник: Псковская Лента Новостей