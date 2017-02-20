В 2017 Россельхозбанк продолжит увеличивать объемы поддержки малого бизнеса

В 2017 Россельхозбанк продолжит увеличивать объемы поддержки малого бизнеса. Об этом заявила заместитель председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина в ходе XXVIII Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.



По итогам 2016 года Россельхозбанк направил на кредитование предприятий АПК в сегменте малого и микробизнеса порядка 100 млрд рублей, что на 5% превышает объемы 2015 года. Банк является активным участником всех реализуемых программ государственной поддержки бизнеса. По соглашению с Корпорацией МСП о льготном кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса (программа 6,5%) за 2016 год принято решений на общую сумму 10,5 млрд рублей.



Россельхозбанк стал первым из российских банков, приступившим к реализации нового механизма льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых. Банк оперативно принимает заявки от аграриев, формирует реестры потенциальных заемщиков и обеспечивает согласование проектов с Минсельхозом России. При этом особое внимание уделяется соблюдению доли малых форм хозяйствования в объеме лимита, выделенного Банку для реализации программы.



АО «Россельхозбанк» проводит целенаправленную работу по повышению доступности кредитных ресурсов и созданию условий для развития малого бизнеса, уделяя особое внимание агропромышленному сектору. В 2016 году Банк неоднократно пересматривал в сторону понижения процентные ставки для предприятий АПК, существенно упростил процедуру предоставления кредитов, в том числе на проведение сезонных работ. В 2016 году на поддержку малых форм хозяйствования Россельхозбанк направил 26,5 млрд рублей, что на 7,5% превышает показатель 2015 года.



«Банк остается лидером в кредитовании малого бизнеса. По данным рейтингового агентства Эксперт по итогам 1-го полугодия 2016 года Россельхозбанк занимает 2-ое место в банковской системе по выдаче кредитов малому и среднему бизнесу. При этом в планах Банка дальнейшее наращивание поддержки малых предприятий и в 2017 году», - отметила Ирина Жачкина в своем выступлении.



АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка.

Источник: Псковская Лента Новостей