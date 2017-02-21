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Псковский филиал Россельхозбанка увеличил продажи монет из драгметаллов

22.02.2017 15:51 ПЛН, Псков

По итогам 2016 года Псковский региональный филиал АО  «Россельхозбанк» реализовал 352 монеты из драгоценных металлов, в том числе 177 памятных и 175 инвестиционных. Прирост объема продаж к 2015 году составил 7%, сообщили в банке.

Ежемесячно в Псковском филиале Банка проводятся акции по продаже памятных монет из драгоценных металлов. Так, в феврале этого года начинается акция по реализации монеты из серебра серии «Знаки Зодиака» «Рыбы-14», которая станет актуальным подарком для именинников. Монета выполнены в качестве чеканки пруф-лайк, в дизайне использована новейшая технология лазерной гравировки. В настоящее время данная серия в Псковском филиале представлена монетами с изображением всех зодиакальных символов.

«Памятные монеты из драгоценных металлов являются предметом коллекционирования, замечательным подарком к знаменательным событиям, юбилеям и памятным датам. Такой подарок не только запомнится, но и приобретет со временем еще большую ценность», – отметила заместитель директора Псковского филиала Римма Музова

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации

Источник: Псковская Лента Новостей



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