Договоренность ОПЕК по сокращению нефтедобычи выполнены на 86%

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|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
Договоренности по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК в январе выполнены на 86%, говорится в релизе картеля по итогам заседания технического комитета по мониторингу выполнения договоренностей.
В сообщении отмечается, что есть возможности по выполнению договоренностей на 100% и технический комитет призвал страны стремиться к этому уровню.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК, договоренности выполняются на 93%, при этом некоторые страны, как, например, Саудовская Аравия, перевыполнили свои квоты по сокращению. ОПЕК публикует данные по добыче странами ОПЕК как на основании непосредственного опроса стран, так и на основании вторичных источников.
Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее посчитало, что договоренности выполняются на 90%.
Соглашение, предусматривающее сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 миллионов баррелей в сутки б/с - до 32,5 миллионов б/с, а странами не-ОПЕК - на 558 тысяч б/с, начало действовать с 1 января 2017 года.
Второе заседание технического комитета, говорится в сообщении, пройдет в Вене в марте этого года, накануне заседания министерского комитета по выполнению договоренностей, который состоится в Кувейте 25-26 марта.
Источник: Псковская Лента Новостей