Сегодня: Пятница, 24 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
«Кубок Ростелекома» Все на масленицу в «Покровский»! Ежик в тумане Кинокайф Сплошные праздники Январский топ продаж в магазинах «Соловьи» Patron - товарная марка, которой можно доверять Европа Плюс - радио №1 в России Лучшая интерьерная печать в Пскове



Договоренность ОПЕК по сокращению нефтедобычи выполнены на 86%

24.02.2017 16:27 ПЛН, Псков

Договоренности по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК в январе выполнены на 86%, говорится в релизе картеля по итогам заседания технического комитета по мониторингу выполнения договоренностей.

В сообщении отмечается, что есть возможности по выполнению договоренностей на 100% и технический комитет призвал страны стремиться к этому уровню.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК, договоренности выполняются на 93%, при этом некоторые страны, как, например, Саудовская Аравия, перевыполнили свои квоты по сокращению. ОПЕК публикует данные по добыче странами ОПЕК как на основании непосредственного опроса стран, так и на основании вторичных источников.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее посчитало, что договоренности выполняются на 90%.

Соглашение, предусматривающее сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 миллионов баррелей в сутки б/с - до 32,5 миллионов б/с, а странами не-ОПЕК - на 558 тысяч б/с, начало действовать с 1 января 2017 года.

Второе заседание технического комитета, говорится в сообщении, пройдет в Вене в марте этого года, накануне заседания министерского комитета по выполнению договоренностей, который состоится в Кувейте 25-26 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь