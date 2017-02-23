Минфин предлагает дополнить закон о бюджете 2018 года региональными субсидиями

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|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
Российский Минфин предложил включить распределение субсидий регионам в приложения к закону о бюджете с 2018 года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в правительстве.
«Необходимо в 2018 году поручить федеральным органам исполнительной власти обеспечить распределение субсидий приложениями к закону о бюджете. Максимально нужно законом о бюджете обеспечивать распределение субсидий ... с тем, чтобы субъекты РФ знали уровень софинансирования, требования к этим субсидиям и, соответственно, могли учитывать необходимые ресурсы в своих собственных бюджетах», - сказал министр финансов.
В настоящее время распределение субсидий проходит в срок до 1 февраля, до 1 марта должны быть подписаны соглашения об их предоставлении. Это происходит на основании типовой формы договора о предоставлении субсидий. Введена обязательная регистрация соглашений Федеральным казначейством.
Вице-премьер Дмитрий Козак предложил Минфину и Минэкономразвития до 1 июня подготовить соответствующие поправки в правила предоставления субсидий.
До 1 марта 24 федеральными органами исполнительной власти должно быть заключено около 2,8 тысячи соглашений, напомнил министр.
На сегодняшний день, по информации Минфина, сформировано более 2,8 тысячи соглашений, или 99% от их общего количества. Подписано в регионах 2,7 тысячи соглашений, или 98%. Утверждено федеральными органами исполнительной власти 2,7 тысячи соглашений. В Казначейство направлено две тысячи, или 74%.
Источник: Псковская Лента Новостей