Минфин предлагает дополнить закон о бюджете 2018 года региональными субсидиями

Российский Минфин предложил включить распределение субсидий регионам в приложения к закону о бюджете с 2018 года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в правительстве.

«Необходимо в 2018 году поручить федеральным органам исполнительной власти обеспечить распределение субсидий приложениями к закону о бюджете. Максимально нужно законом о бюджете обеспечивать распределение субсидий ... с тем, чтобы субъекты РФ знали уровень софинансирования, требования к этим субсидиям и, соответственно, могли учитывать необходимые ресурсы в своих собственных бюджетах», - сказал министр финансов.

В настоящее время распределение субсидий проходит в срок до 1 февраля, до 1 марта должны быть подписаны соглашения об их предоставлении. Это происходит на основании типовой формы договора о предоставлении субсидий. Введена обязательная регистрация соглашений Федеральным казначейством.

Вице-премьер Дмитрий Козак предложил Минфину и Минэкономразвития до 1 июня подготовить соответствующие поправки в правила предоставления субсидий.

До 1 марта 24 федеральными органами исполнительной власти должно быть заключено около 2,8 тысячи соглашений, напомнил министр.

На сегодняшний день, по информации Минфина, сформировано более 2,8 тысячи соглашений, или 99% от их общего количества. Подписано в регионах 2,7 тысячи соглашений, или 98%. Утверждено федеральными органами исполнительной власти 2,7 тысячи соглашений. В Казначейство направлено две тысячи, или 74%.

Источник: Псковская Лента Новостей