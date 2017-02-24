За выход из ЕС с Великобритании могут потребовать 60 миллиардов евро

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|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
Берлин поддерживает план Еврокомиссии не начинать переговоры по торговым отношениям с Великобританией до того, как Соединенное Королевство не обяжется выплатить 60 миллиардов евро в бюджет блока, а также предоставить гарантии по поводу прав граждан ЕС. Об этом сообщает «Файненшнл Таймс».
Ранее с требованием выплаты от Великобритании выступал глава делегации Евросоюза Мишель Барнье, отмечает издание. Пожелавший остаться анонимным немецкий чиновник сообщил газете, что в правительстве ФРГ поддерживают его позицию.
«Любое соглашение по статье 50 должно включать гарантии Великобритании, что она выплатит финансовые обязательства в качестве государства – члена ЕС», – сказал газете немецкий чиновник, отметив: «Мы согласны с Еврокомиссией».
Подобные планы не сходятся с мнением политиков Соединенного Королевства. Так, министр по выходу Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис считает, что переговоры о торговом соглашении должны начаться одновременно с обсуждением условий выхода Великобритании из блока.
В то же время статс-секретарь совета министров Италии по европейским делам Сандро Гоци в интервью газете отметил, что Италия считает одновременное проведение двух переговорных процессов «сложным». Однако решение будет приниматься всеми странами ЕС.
Накануне, 23 февраля, канцлер Австрии Кристиан Керн в интервью Блумберг заявил, что Еврокомиссия оценивает обязательства Великобритании в 60 миллиардов евро.
Источник: Псковская Лента Новостей