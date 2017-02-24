За выход из ЕС с Великобритании могут потребовать 60 миллиардов евро

Берлин поддерживает план Еврокомиссии не начинать переговоры по торговым отношениям с Великобританией до того, как Соединенное Королевство не обяжется выплатить 60 миллиардов евро в бюджет блока, а также предоставить гарантии по поводу прав граждан ЕС. Об этом сообщает «Файненшнл Таймс».

Ранее с требованием выплаты от Великобритании выступал глава делегации Евросоюза Мишель Барнье, отмечает издание. Пожелавший остаться анонимным немецкий чиновник сообщил газете, что в правительстве ФРГ поддерживают его позицию.

«Любое соглашение по статье 50 должно включать гарантии Великобритании, что она выплатит финансовые обязательства в качестве государства – члена ЕС», – сказал газете немецкий чиновник, отметив: «Мы согласны с Еврокомиссией».

Подобные планы не сходятся с мнением политиков Соединенного Королевства. Так, министр по выходу Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис считает, что переговоры о торговом соглашении должны начаться одновременно с обсуждением условий выхода Великобритании из блока.

В то же время статс-секретарь совета министров Италии по европейским делам Сандро Гоци в интервью газете отметил, что Италия считает одновременное проведение двух переговорных процессов «сложным». Однако решение будет приниматься всеми странами ЕС.

Накануне, 23 февраля, канцлер Австрии Кристиан Керн в интервью Блумберг заявил, что Еврокомиссия оценивает обязательства Великобритании в 60 миллиардов евро.

Источник: Псковская Лента Новостей