Китай планирует запустить собственную криптовалюту

При реализации этого намерения китайский регулятор еще на один шаг приблизится к тому, чтобы стать первым центробанком в мире, который будет выпускать собственные цифровые деньги для покупки всего от еды до автомобиля.

Как сообщает портал Vestifinans, для тех, кто уже пользуется транзакциями через свои ноутбуки или смартфоны, криптовалюта Народного банка Китая, вероятно, не будет сильно отличаться от существующих способов оплаты, таких как Alipay или WeChat.

Но продавцов ждут серьезные изменения, поскольку они будут получать цифровые платежи непосредственно от покупателей, а операционные издержки будут снижены за счет отсутствия посредников во время процесса оплаты товаров или услуг.

В то же время, пока центробанк Китая намерен ввести свою криптовалюту, регулятор пристально изучает биткойн и другие частные цифровые валюты. Власти КНР не хотят, чтобы взорвался пузырь биткойнов, а поскольку исторически всю валюту в стране выпускает государство, а не частные игроки, они не хотят уступать этот рынок компаниям, которые не контролируются государством.

Жители Китая активно используют онлайн-платежи для расчета при любых операциях, они чаще сканируют QR-коды своими смартфонами, чтобы купить даже маленькую банку колы, нежели чем опускают монеты в торговые аппараты.

По словам Дуана Синьсиня, вице-президента пекинской OKCoin, одной из крупнейших площадок по торговле биткойнами в стране, получение более точной информации об объемах банковского кредитования, денежных потоках и происхождения кредитов является ключевым фактором для борьбы с отмыванием денег и принятия более эффективных решений по денежно-кредитной политике.

А выдача цифровой валюты облегчит Народному банку Китая возможность контролировать риски в финансовой системе и отслеживать транзакции в масштабах всей экономики, добавил эксперт.

Источник: Псковская Лента Новостей