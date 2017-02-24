Внедрение ресурсосберегающих технологий на ОЖД позволило сэкономить более 65 млн рублей в 2016 году

Экономическая эффективность использования современных технических разработок на Октябрьской магистрали в 2016 году достигнута за счёт мероприятий, ранее реализованных в рамках проекта «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте», сообщает пресс-служба компании.

Одна из стратегических задач любого современного производства - совершенствование системы управления ресурсами и, как следствие, сокращение производственных затрат. В рамках проекта «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте», реализованного в 2014-2015 годах, на ОЖД были проведены мероприятия по снижению материалоёмкости производственного процесса, к ним относится внедрение средств лубрикации железнодорожного пути. В этот период на полигоне дороги начали эксплуатацию трёх вагонов-рельсосмазывателей, а также было установлено 93 стационарных путевых рельсосмазывателя. По итогам работы данных технических средств в 2016 году экономический эффект превысил 26 млн рублей.

Порядка 5 млн рублей за прошедший год составил экономический эффект от внедренных ранее систем светодиодного освещения на производственных объектах железнодорожной инфраструктуры. К ним относятся пассажирские платформы на линии Санкт-Петербург - Москва, парки станций Кемь и Оленегорск, помещения материальных складов на станциях Бологое, Тверь, Ржев, Псков, Дно, Великие Луки, Кемь, Петрозаводск, Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский, Санкт-Петербург-Финляндский, Рыбацкое и производственные цеха моторвагонного депо Санкт-Петербург-Балтийский. Светодиодные системы являются не только экономически выгодными, но также более надёжными и экологически безопасными.

Также в период реализации проекта «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте» на Октябрьской железной дороге начали использование систем информирования машиниста на локомотивах, оборудованных универсальными системами частичного ведения поезда в грузовом и пассажирском движении. Система позволила снизить расход топливно-энергетических ресурсов и сэкономить в 2016 году более 21 млн рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей