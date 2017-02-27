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Россельхозбанк и КАМАЗ улучшили условия партнерской программы

28.02.2017 12:32 ПЛН, Псков

АО «Россельхозбанк» и ПАО «КАМАЗ» улучшили условия совместной программы, в рамках которой клиенты сегмента малого и микробизнеса могут приобрести технику «КАМАЗ» на выгодных условиях, сообщили в банке. Теперь при покупке новой автотехники в кредит для клиентов Банка действует скидка в размере 6% от цены производителя. Благодаря предоставлению автопроизводителем специальной цены на технику снижается сумма кредита на ее приобретение.

Минимальный первоначальный взнос по кредитной программе Банка составляет 15%, срок кредитования - до 7 лет. Предусмотрена возможность льготного периода погашения основной суммы задолженности в течение первых 12-ти месяцев кредитования. Кредитные средства предоставляются под залог приобретаемой техники, дополнительного обеспечения не требуется.

Для приобретения техники необходимо выбрать автотехнику в дилерском центре «КАМАЗ», получить коммерческое предложение и обратиться в Банк.

Филиальная сеть Россельхозбанка представлена более 1200 отделениями в России. В настоящий момент ПАО «КАМАЗ» реализует свою автотехнику в 85 регионах России.

С подробностями партнерской программы можно ознакомиться на официальном сайте Банка по ссылке: http://www.rshb.ru/smallbusiness/kamaz/.

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей



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