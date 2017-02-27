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Псковские депутаты приняли закон о льготах для инвесторов из других регионов

28.02.2017 13:27 ПЛН, Псков

Псковское областное Собрание депутатов приняло во втором чтении закон о льготах для инвесторов из других регионов. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, законопроект «О внесении изменений в закон Псковской области «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области» поддержан большинством голосов.
 
Законопроект расширяет трактовку понятия «инвестор» и предоставляет предприятиям и организациям из других регионов возможность получить государственную поддержку в виде сопровождения реализуемых на территории области стратегических инвестиционных проектов.
 
Депутаты поддержали таблицу поправок, подготовленную рабочей группой, и приняли проект закона во втором чтении.

Источник: Псковская Лента Новостей



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