Псковские депутаты приняли закон о льготах для инвесторов из других регионов

Псковское областное Собрание депутатов приняло во втором чтении закон о льготах для инвесторов из других регионов. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, законопроект «О внесении изменений в закон Псковской области «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области» поддержан большинством голосов.

Законопроект расширяет трактовку понятия «инвестор» и предоставляет предприятиям и организациям из других регионов возможность получить государственную поддержку в виде сопровождения реализуемых на территории области стратегических инвестиционных проектов.

Депутаты поддержали таблицу поправок, подготовленную рабочей группой, и приняли проект закона во втором чтении.

Источник: Псковская Лента Новостей