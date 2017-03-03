В Псковском отделении Сбербанка в январе 2017 года доля безналичных платежей превысила 90%

В Псковском отделении доля безналичных платежей в общем количестве в январе 2017 года составила 91,2%, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

«Мы видим, что все большее количество наших клиентов предпочитают удаленные каналы обслуживания. Онлайн-сервисы Сбербанка - это удобный способ, позволяющий экономить не только время, но и деньги: так, при оплате ЖКХ через Сбербанк Онлайн комиссия составляет всего 1%», - отметила заместитель управляющего Инна Залесская.

В 2017 году клиенты Псковского отделения Сбербанка совершили более 150 тыс. платежей с помощью услуги Сбербанк Онлайн на сумму более 149 млн рублей и воспользовались услугой Автоплатеж более 50 тыс. раз. По сравнению с прошлым годом среднемесячное количество Автоплатежей выросло на 22 %.

Источник: Псковская Лента Новостей