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В Псковском отделении Сбербанка в январе 2017 года доля безналичных платежей превысила 90%

06.03.2017 12:25 ПЛН, Псков

В Псковском отделении доля безналичных платежей в общем количестве в январе 2017 года составила 91,2%, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

«Мы видим, что все большее количество наших клиентов предпочитают удаленные каналы обслуживания. Онлайн-сервисы Сбербанка - это удобный способ, позволяющий экономить не только время, но и деньги: так, при оплате ЖКХ через Сбербанк Онлайн комиссия составляет всего 1%», - отметила заместитель управляющего Инна Залесская.

В 2017 году клиенты Псковского отделения Сбербанка совершили более 150  тыс. платежей с помощью услуги Сбербанк Онлайн на сумму более 149 млн рублей и воспользовались услугой Автоплатеж более 50 тыс. раз. По сравнению с прошлым годом среднемесячное количество Автоплатежей выросло на 22 %.

Источник: Псковская Лента Новостей



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