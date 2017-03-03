Сегодня: Понедельник, 06 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Индексация зарплат бюджетников: готовность номер… Будет ли светло на дорогах? Сплошные праздники Лучшая интерьерная печать в Пскове Александр Козловский
Великолукские предприятия готовы продвигать себя и бренд движения «Свое!» за пределами Псковской области

Великолукские предприятия готовы продвигать себя и бренд движения «Свое!» за пределами Псковской области

На днях координаторы общественного движения «Свое!» Максим Адамчук и Елена Полонская посетили великолукскую компанию «М-Конструктор», где вместе с коммерческим директором Артемом Багнюком договорились о сотрудничестве...3



Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам

06.03.2017 16:33 ПЛН, Псков

АО «Россельхозбанк» объявляет о снижении процентных ставок по кредитам для населения. В среднем снижение ставок составило 0,4 - 2,4 п.п. Так минимальная ставка по потребительским кредитам и специальным программам для пенсионеров теперь составляет от 11,5% годовых, сообщили в банке.

Потребительский кредит в Банке теперь можно получить по ставке от 11,5% до 19,5% годовых* в зависимости от срока кредитования, а кредит по специальным программам для пенсионеров – по ставке от 11,5% до 17,5% годовых*.

Кроме того, до конца июня 2017 года в Банке действует специальное предложение – снижены процентные ставки по потребительским кредитам на сумму свыше 200 тыс. рублей на срок до 5 лет. Для тех, кто получает зарплату в Банке, для надежных клиентов, а также для работников бюджетной сферы и военнослужащих размер ставок составляет от 13,5% до 15,5% годовых*, для прочих категорий клиентов – от 16,5% до 17,5% годовых*.

Получить более подробную информацию об условиях продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.

* Указанные ставки действуют при согласии клиента на страхование жизни и здоровья.

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31