Псковская область получит субсидию на развитие туризма

Псковская область получит субсидию из федерального бюджета на развитие туристско-рекреационного комплекса. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального агентства по туризму России (Ростуризм).

Кроме Псковской области, субсидии в общем объеме 3, 4 млрд рублей получит еще 21 регион.

«Субъекты федерации получат средства для строительства инфраструктуры туристско-рекреационных и автотуристских кластеров, которые являются точками роста туризма в регионах, и создания комфортных условий для приема и обслуживания туристов», — говорится в сообщении.

Источник: Псковская Лента Новостей