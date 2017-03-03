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Псковская область получит субсидию на развитие туризма

06.03.2017 19:24 ПЛН, Псков

Псковская область получит субсидию из федерального бюджета на развитие туристско-рекреационного комплекса. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального агентства по туризму России (Ростуризм).

Кроме Псковской области, субсидии в общем объеме 3, 4 млрд рублей получит еще 21 регион.

«Субъекты федерации получат средства для строительства инфраструктуры туристско-рекреационных и автотуристских кластеров, которые являются точками роста туризма в регионах, и создания комфортных условий для приема и обслуживания туристов», — говорится в сообщении.

Источник: Псковская Лента Новостей



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