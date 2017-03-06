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Псковская делегация приняла участие в бизнес-конференции в Латвии

06.03.2017 20:49 ПЛН, Псков

Псковская делегация приняла участие в конференции «Бизнес в Даугавпилсе и Латгальская специальная экономическая зона» (СЭЗ), которая прошла в Даугавпилсе (Латвия). Псков представили депутат городской Думы Валерий Лесников и директор муниципального предприятия «Северо-западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, псковичи стали участниками нескольких дискуссионных площадок и круглых столов, на которых предпринимательское сообщество обменивалось идеями, методами продвижения продукции и контактами.
 
«Мы приняли участие в ходе открытия Латгальской специальной экономической зоны. У нашего региона есть особый интерес: через Псков идет транзитный маршрут, мы являемся трансграничным регионом. Кроме того, Даугавпилс наш город-побратим, в котором проживает большой процент русскоязычного населения, что позволяет легко вести любой бизнес. В санкционном режиме мы могли бы воспользоваться возможностью создать совместные предприятия - интеграция в этом случае возможна. Положительные встречи в секторе В2В остаются для нас одним из самых востребованных способов общения для развития бизнеса и обмена опытом», - рассказал Валерий лесников и отметил, что со своей стороны презентовал Псков как развивающийся туристический центр.
 
Отметим, в 2001 году между Псковом и Даугавпилсом было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере экономики, туризма и культуры и развитии дружественных связей между городами.

Источник: Псковская Лента Новостей



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