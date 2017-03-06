Пять проектов на общую сумму 3 млрд рублей реализовали в 2016 году в Псковской области

Заседание наблюдательного совета Агентства инвестиционного развития Псковской области (АИР ПО) под председательством заместителя губернатора Псковской области Сергея Перникова состоялось в понедельник, 6 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, с докладом об итогах деятельности агентства в 2016 году выступил генеральный директор учреждения Владимир Кушнир. Он рассказал, что в прошлом году на сопровождении находились 72 инвестиционных проекта, из них пять (с общим объемом инвестиций 2,9 млрд рублей) реализованы. Так, при поддержке агентства были построены и введены в эксплуатацию аквапарк с торговым комплексом, комплекс сжижения природного газа с автомобильной газонаполнительной компрессорной станцией, проведена реконструкция зданий под гостиничный комплекс, создано несколько ресторанов и баров.

Также заключено четыре соглашения о намерениях и два инвестиционных соглашения.

Среди проектов, которые находятся в высокой степени проработки, Владимир Кушнир назвал строительство гостиничного комплекса в Пушкинских Горах (срок окончания проекта – 2018 год), создание производства высокооктановых бензинов А-95, А-98 стандарта Евро-6 (планируемый срок реализации намечен до 2020 года), а также реконструкция объекта культурного наследия «Фабрика канатная Г.Ю. Мейера».

По словам Владимира Кушнира, агентство также оказывает содействие инвесторам в поиске земельных участков и промышленных площадок. За прошлый год в базе агентства было сформировано 130 площадок, пригодных для размещения производств, и 12 из них нашли своих резидентов.

В рамках совещания были намечены основные направления деятельности учреждения на 2017 год с целью дальнейшего упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона.

Отдельное внимание участники заседания уделили оценке эффективности работы АИР. Помимо учета объема привлеченных инвестиций в основной капитал на душу населения и количества новых инвестиционных соглашений о намерениях заместитель губернатора Сергей Перников рекомендовал включить в критерии эффективности показатель инвестированных средств относительно уровня ВРП. Также он поручил сотрудникам агентства усилить работу по продвижению инвестиционных площадок региона в социальных сетях.

«Давайте мерить и смотреть, что на самом деле работает: проводить анкетирование после встреч, отрабатывать отзывы в соцсетях. У нас должны быть цифры обратной связи», - подчеркнул Сергей Перников, оценив в общем работу Агентства инвестиционного развития в 2016 году удовлетворительно.

Отметим, что Псковская область находится на шестом месте в рейтинге делового гостеприимства российских регионов. По оценке экспертов «Клуба лидеров» и телеканала «Россия 24» - «Агент бизнеса», наш регион получил 77,8 из 100 возможных баллов за организацию привлечения инвестиций в регион.

Источник: Псковская Лента Новостей