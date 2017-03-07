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«Эхономика»: о работе псковских кафе и ресторанов

07.03.2017 16:17 ПЛН, Псков

Известный псковский ресторатор, руководитель нескольких направлений ресторанного бизнеса Оксана Нани сегодня стала гостем программы «Эхономика». Она рассказала о широком выборе постного меню в кафе и ресторанах Пскова, уличной еде на городских праздниках и свободной нише детских кафе в городе.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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