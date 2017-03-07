«Эхономика»: о работе псковских кафе и ресторанов

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?

Да. Только неотвратимость сурового наказания образумит владельцев животных

Да. И еще надо всерьез заняться отловом бездомных собак

Да. Я бы вообще запретил содержать собак в городах

Нет. Существующих наказаний достаточно — надо только реально бороться с нарушителями

Нет. К владельцам собак надо относиться с пониманием — они заботятся о «братьях наших меньших»

Нет. На мой взгляд, эта проблема надуманна

Другое

Затрудняюсь ответить







