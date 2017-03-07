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Россияне стали брать кредиты в валюте

09.03.2017 08:43 ПЛН, Псков

Россияне стали брать кредиты в валюте - в январе их объем увеличился на 45%. Об этом «Известиям» рассказали эксперты. Главной причиной увеличения числа кредитов в валюте считают ожидание дальнейшего укрепления рубля.

«Люди видят, что несколько месяцев рубль укрепляется, значит, это может продлиться достаточно долго, а слом тенденции произойдет очень нескоро», - сообщил «Известиям» управляющий партнер аналитического центра НАФИ Павел Самиев.

Еще одной причиной может быть общий рост кредитов. При этом, в столичном регионе валютные заимствования увеличились только на 32%, а в Уральском и Приволжском федеральных округах в несколько раз.

Впрочем, эксперты предупреждают о значительных рисках таких кредитов, поскольку, скорее всего, в этом году рубль ждет очередное ослабление.

Источник: Псковская Лента Новостей



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