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Кадастровая палата по Псковской области просит указывать в заявлениях об учете недвижимости адрес электронной почты3
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Скобарь-видеоВ ноябре меня пригласили на концерт псковской группы «Drift». В переводе с английского буквально - «занос». Я сходил. Концерт произвел на меня обескураживающее, обжигающее впечатление. Сейчас объясню, почему. Попасть в клуб, где был объявлен концерт, оказалось непростой задачей. Раздолбанная темная улица у вокзала вела в жуткие грязные тупики. Настоящий, аутентичный Псков!...
Россияне стали брать кредиты в валюте - в январе их объем увеличился на 45%. Об этом «Известиям» рассказали эксперты. Главной причиной увеличения числа кредитов в валюте считают ожидание дальнейшего укрепления рубля.
«Люди видят, что несколько месяцев рубль укрепляется, значит, это может продлиться достаточно долго, а слом тенденции произойдет очень нескоро», - сообщил «Известиям» управляющий партнер аналитического центра НАФИ Павел Самиев.
Еще одной причиной может быть общий рост кредитов. При этом, в столичном регионе валютные заимствования увеличились только на 32%, а в Уральском и Приволжском федеральных округах в несколько раз.
Впрочем, эксперты предупреждают о значительных рисках таких кредитов, поскольку, скорее всего, в этом году рубль ждет очередное ослабление.
Источник: Псковская Лента Новостей