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Дмитрий Быстров обратил внимание на обеспечение постоянного контроля за поступлением налоговых отчислений и привлечение инвестиций в местный бюджет

10.03.2017 16:57 ПЛН, Псков

Глава администрации Островского района Дмитрий Быстров обратил внимание на осуществление постоянного мониторинга за поступлением налогов и сборов в местный бюджет. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, этот вопрос он обсудил на еженедельном рабочем совещании с руководителями профильных управлений и комитетов.

«Такую работу надо организовать с самого начала года, периодически проводить анализ и своевременно общаться с неплательщиками, призывать их к социальной ответственности и, если необходимо, применять возможные меры реагирования.

Мы должны держать руку на пульсе и контролировать ситуацию. Нужно постараться не допускать провалов с наполнением нашего бюджета. От этого зависит качество и эффективность реализации полномочий муниципалитета, обеспечение социальных гарантий и обязательств перед островичами, работающими в бюджетной сфере», - отметил глава администрации.

При этом, по словам Дмитрия Быстрова, комитету экономики следует активизировать работу по выявлению и задействованию резервов пополнения районного бюджета. Прежде всего это относится к привлечению инвестиций, как основополагающего элемента социально-экономического развития любого муниципального образования.


В этих целях администрация Островского района приняла соответствующее постановление и теперь каждый инвестор, принявший решение вложить средства в развитие хозяйственной или агропромышленной инфраструктуры на территории Островского района, независимо от объема вложений будет сопровождаться и по необходимости получать всестороннюю поддержку в рамках правового поля.

К примеру, это предполагает выделение на специальных условиях земельных участков для строительства, обеспечение возможности подключения к инженерным коммуникациям, оказание содействия в сборе документов для экспертизы и согласования проектной документации на строительство с точки зрения интересов местного сообщества.

«Мы должны активно показывать деловому сообществу, что крайне заинтересованы в привлечении инвестиций на свою территорию. Для этого надо всячески раскрывать привлекательность и потенциал Островского района, которые у нас безусловно есть, подогревать интерес потенциальных инвесторов, создавать благоприятные условия для их деятельности.

Именно в этом и должна заключаться наша регулирующая роль. При этом реализация даже малых инвестпроектов обеспечит и занятость населения, и планомерное пополнение местного бюджета.

В перспективе надо стремиться к тому, чтобы муниципальное образование было обеспечено финансовыми ресурсами так, чтобы органы местного самоуправления могли осуществлять финансирование не только текущих расходов, но и формировать хотя бы минимальный бюджет развития», - добавил Дмитрий Быстров.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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