Дмитрий Быстров обратил внимание на обеспечение постоянного контроля за поступлением налоговых отчислений и привлечение инвестиций в местный бюджет

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Псковичам напоминают, что с 2017 года стала возможной одновременная подача заявления на кадастровый учет и регистрацию прав3
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Праздничное послевкусиеПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Наша программа выходит 9 марта, что можно считать неким послесловием к вчерашнему Женскому дню. Не буду говорить «за всю Одессу», но региональная журналистика реально пропитана эстрогеном –...
Глава администрации Островского района Дмитрий Быстров обратил внимание на осуществление постоянного мониторинга за поступлением налогов и сборов в местный бюджет. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, этот вопрос он обсудил на еженедельном рабочем совещании с руководителями профильных управлений и комитетов.
«Такую работу надо организовать с самого начала года, периодически проводить анализ и своевременно общаться с неплательщиками, призывать их к социальной ответственности и, если необходимо, применять возможные меры реагирования.
Мы должны держать руку на пульсе и контролировать ситуацию. Нужно постараться не допускать провалов с наполнением нашего бюджета. От этого зависит качество и эффективность реализации полномочий муниципалитета, обеспечение социальных гарантий и обязательств перед островичами, работающими в бюджетной сфере», - отметил глава администрации.
При этом, по словам Дмитрия Быстрова, комитету экономики следует активизировать работу по выявлению и задействованию резервов пополнения районного бюджета. Прежде всего это относится к привлечению инвестиций, как основополагающег
К примеру, это предполагает выделение на специальных условиях земельных участков для строительства, обеспечение возможности подключения к инженерным коммуникациям, оказание содействия в сборе документов для экспертизы и согласования проектной документации на строительство с точки зрения интересов местного сообщества.
«Мы должны активно показывать деловому сообществу, что крайне заинтересованы в привлечении инвестиций на свою территорию. Для этого надо всячески раскрывать привлекательност
Именно в этом и должна заключаться наша регулирующая роль. При этом реализация даже малых инвестпроектов обеспечит и занятость населения, и планомерное пополнение местного бюджета.
В перспективе надо стремиться к тому, чтобы муниципальное образование было обеспечено финансовыми ресурсами так, чтобы органы местного самоуправления могли осуществлять финансирование не только текущих расходов, но и формировать хотя бы минимальный бюджет развития», - добавил Дмитрий Быстров.
К примеру, это предполагает выделение на специальных условиях земельных участков для строительства, обеспечение возможности подключения к инженерным коммуникациям, оказание содействия в сборе документов для экспертизы и согласования проектной документации на строительство с точки зрения интересов местного сообщества.
«Мы должны активно показывать деловому сообществу, что крайне заинтересованы в привлечении инвестиций на свою территорию. Для этого надо всячески раскрывать привлекательност
Именно в этом и должна заключаться наша регулирующая роль. При этом реализация даже малых инвестпроектов обеспечит и занятость населения, и планомерное пополнение местного бюджета.
В перспективе надо стремиться к тому, чтобы муниципальное образование было обеспечено финансовыми ресурсами так, чтобы органы местного самоуправления могли осуществлять финансирование не только текущих расходов, но и формировать хотя бы минимальный бюджет развития», - добавил Дмитрий Быстров.
Источник: Псковская Лента Новостей