Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с бизнес-омбудсменом Аркадием Мурылевым

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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«Открытка» всем«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Итак, в Пскове тоже появилось отделение «Открытой России». На мой взгляд, это хорошо – я всячески поддерживаю...
Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодняшний гость студии - уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.
Одним из важных экономических показателей является оборот розничной торговли. Этот критерий точнее всего указывает, как живут люди, сколько тратят на продукты и товары, насколько интенсивно развивается промышленность, позволяя людям хорошо зарабатывать. За прошедший год в среднем оборот розничной торговли по регионам упал на 5-6 процентов.
Данные Росстата практически зеркально отражают первопричину этого процесса - сокращение денежных доходов населения. Люди меньше ходят в магазины, больше денег оставляют на «черный день». По мнению экспертов, показатели падения оборотов торговли гораздо тревожнее, чем радужные цифры по замедлению инфляции.
На эти показатели влияет, в том числе, состояние бизнес-климата в регионе: какие созданы условия для работы бизнеса, от малых форматов торговли (рынки, ярмарки, киоски, павильоны, автолавки, несетевой бизнес) до магазинов шаговой доступности и крупных торговых сетей.
Очевидно, что и предпринимателям сейчас приходится нелегко. С одной стороны - сокращение покупательского спроса, с другой - пристальное внимание государства к их деятельности. В частности, серьезные изменения в этом году произошли в связи с поправками в ФЗ о контрольно-кассовой технике. В первую очередь затронули они торговлю, общепит, автозаправки и другие организации, оказывающие услуги населению, Им придется онлайн отправлять информацию о выручке в налоговую службу, для чего необходимо обновить и перерегистрировать кассовые аппараты.
Андрей Федоров обсудит с бизнес-омбудсменом, кому и для чего нужны онлайн-кассы, что происходит с нестационарной торговлей в Пскове и чем занимаются «самозанятые» граждане?
Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.
Трансляция завершена.
Источник: Псковская Лента Новостей