С 31 марта все предприниматели, торгующие слабым алкоголем в Псковской области, должны установить онлайн-кассы

С 31 марта все предприниматели, торгующие слабым алкоголем в Псковской области, должны установить онлайн-кассы или так называемую контрольно-кассовую технику онлайн. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

Он отметил, что установка онлайн-кассовой техники - это одна из животрепещущих тем в бизнесе не только в Псковской области, но и по всей России. Весь бизнес должен будет перейти на новые кассы до 2018 года. Проблема заключается в том, что специализированные предприятия, которые реализуют кассовую технику, не могут обеспечить спрос на нее, поэтому зачастую либо предлагают предпринимателям дорогостоящее оборудование, либо же ставят их в очередь. Аркадий Мурылев подчеркнул, что бизнесмены не обязаны приобретать онлайн-кассы у специализированных предприятий, их можно заказать в любом другом месте, даже через интернет. Просто эту технику нужно зарегистрировать в налоговой службе. Бизнес-омбудсмен рекомендовал всем предпринимателям не тянуть, а заблаговременно подойти к этому вопросу.

Еще одна проблема - теперь онлайн-кассы необходимо будет приобрести и тем предпринимателям, которые вообще не применяли кассовые аппараты. Это касается и сферы услуг. Проблема обсуждается на федеральном уровне. Предлагается сдвинуть срок установки онлайн-касс для тех, кто выплачивает ЕНВД. «Для тех, кто не обращался с этой техникой, все это темный лес», - отметил Аркадий Мурылев.

Но тем, кто торгует пивом или другим слабым алкоголем, онлайн-кассы необходимо установить уже с 31 марта 2017 года. «Сейчас предпринимателям навязывают технику, которая должна быть связана с системой ЕГАИС. Но это заблуждение», - подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Такой аппарат стоит около 20 тысяч рублей. С покупки можно вернуть налоговый вычет.

Аркадий Мурылев подчеркнул, что данная техника позволит государству контролировать выручку в бизнесе. При этом он спрогнозировал сокращение и оптимизацию торговых точек, которым эти новшества не по карману. На селе он рекомендовал местным властям предоставлять торговцам места под ярмарку, чтобы тем не нужно было применять кассовую технику.

Источник: Псковская Лента Новостей