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Аркадий Мурылев предлагает снизить налог для начинающих бизнес в Псковской области

14.03.2017 14:16 ПЛН, Псков

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев предлагает снизить налог для начинающих бизнес предпринимателей в Псковской области. Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).
Он отметил, что сейчас готовит доклад по итогам двухлетней свой работы в должности бизнес-омбудсмена. В нем он намерен оформить несколько предложений для областной власти, касающихся налогооблажения бизнеса.
 
 
В частности, Аркадий Мурылев предлагает снизить налог для тех, кто работает «по упрощенке», то есть по упрощенной системе налогооблажения, но не для всех, а для тех предпринимателей, которые, например, начинают бизнес. Статистика, подчеркнул он, говорит о том, что количество субъектов малого бизнеса в Псковской области не растет. Наоборот, в минувшем году в регионе очень много ООО закрылись, но их заменили ИП.
 
Также у Аркадия Мурылева есть предложения по ставке на имущественной налог для офисных центров. В частности, он предлагает установить льготную ставку для офисных центров, размещенных в зданиях-памятниках регионального значения или производственных помещениях. «Власти надо идти на послабления. Нельзя постоянно доить, надо что-то и давать», - уверен бизнес-омбудсмен.

Источник: Псковская Лента Новостей



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