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В Псковской области в два раза увеличилось число внеплановых проверок бизнеса

14.03.2017 14:03 ПЛН, Псков

В Псковской области за 2016 год в два раза увеличилось число внеплановых проверок бизнеса. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. 
 
 
По его словам, согласно данным прокуратуры, в регионе за минувший год на 27% сократилось количество плановых проверок бизнеса, а вот количество внеплановых проверок выросло - почти в 2 раза. 
 
Аркадий Мурылев отметил, что некоторым контролирующим органам дали больше полномочий для внеплановых проверок без согласования со стороны прокуратуры. 
 
Бизнес-омбудсмен надеется, что контрольные органы все же поменяют подход к проверкам бизнесу. Рискоориентированный подход, уверен он, позволит бизнесу планировать свою деятельность.

Источник: Псковская Лента Новостей



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