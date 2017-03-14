Эксперт: Рубль укрепили крупные держатели иностранной валюты

Российский рубль ослабел всего на 1%, тогда как цены на нефть за последнюю неделю упали более чем на 9%.

По словам опрошенных «Известиями» валютных трейдеров, одной из причин стабильности национальной валюты стала активность неизвестного игрока, который в последние дни выходил на рынок с большими продажами иностранной валюты, что в итоге сгладило нефтяной шок и создало значительное предложение валюты.

«Причиной могут быть покупки рублей крупным держателем иностранной валюты, которые укрепляли рубль в последнее время. Возможно, это связано с приватизациями в конце прошлого года. Эти факторы вместе с постепенным ростом валютной ликвидности могли снизить чувствительность курса рубля к нефтяным шокам», - сказала аналитик АКРА Василиса Баранова.

В конце прошлого года консорциуму зарубежных инвесторов был продан 19,5-процентный пакет акций «Роснефти» за €10,5 млрд. Президент РФ Владимир Путин тогда призвал правительство и Центробанк проследить за тем, чтобы сделка не оказала влияния на курс рубля.

Помимо сырьевых котировок также давление на рубль оказывает ожидаемое повышение учетной ставки Федеральной резервной системы США (ФРС), о котором может быть объявлено в 15 марта, а также мартовский пик выплат по внешнему долгу ($11,6 млрд, по оценке ЦБ РФ).

Несмотря на такую концентрацию рисков, курс рубля ЦБ за неделю остался практически неизменным: с 58,34 рубля за доллар на 7 марта он снизился всего до 58,95 на сегодня.

Источник: Псковская Лента Новостей