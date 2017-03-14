Сегодня: Среда, 15 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Сергей Стиллавин меняет профессию Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Псков-ЭКСПО Vesta в марте от 515 900 рублей Форум предпринимателей Лучшая интерьерная печать в Пскове
С 31 марта все предприниматели, торгующие слабым алкоголем в Псковской области, должны установить онлайн-кассы

С 31 марта все предприниматели, торгующие слабым алкоголем в Псковской области, должны установить онлайн-кассы

С 31 марта все предприниматели, торгующие слабым алкоголем в Псковской области, должны установить онлайн-кассы или так называемую контрольно-кассовую технику онлайн. Об этом в прямом эфире радиостанции...4



Эксперт: Рубль укрепили крупные держатели иностранной валюты

15.03.2017 08:57 ПЛН, Псков

Российский рубль ослабел всего на 1%, тогда как цены на нефть за последнюю неделю упали более чем на 9%.

По словам опрошенных «Известиями» валютных трейдеров, одной из причин стабильности национальной валюты стала активность неизвестного игрока, который в последние дни выходил на рынок с большими продажами иностранной валюты, что в итоге сгладило нефтяной шок и создало значительное предложение валюты.

«Причиной могут быть покупки рублей крупным держателем иностранной валюты, которые укрепляли рубль в последнее время. Возможно, это связано с приватизациями в конце прошлого года. Эти факторы вместе с постепенным ростом валютной ликвидности могли снизить чувствительность курса рубля к нефтяным шокам», - сказала аналитик АКРА Василиса Баранова.

В конце прошлого года консорциуму зарубежных инвесторов был продан 19,5-процентный пакет акций «Роснефти» за €10,5 млрд. Президент РФ Владимир Путин тогда призвал правительство и Центробанк проследить за тем, чтобы сделка не оказала влияния на курс рубля.

Помимо сырьевых котировок также давление на рубль оказывает ожидаемое повышение учетной ставки Федеральной резервной системы США (ФРС), о котором может быть объявлено в 15 марта, а также мартовский пик выплат по внешнему долгу ($11,6 млрд, по оценке ЦБ РФ).

Несмотря на такую концентрацию рисков, курс рубля ЦБ за неделю остался практически неизменным: с 58,34 рубля за доллар на 7 марта он снизился всего до 58,95 на сегодня.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31