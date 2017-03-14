Эксперт: Рубль укрепили крупные держатели иностранной валюты

|Илья Петров (другие записи автора)
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ЕвроНЕНАвидение-2017Скоро в Киеве пройдет самый политизированный музыкальный конкурс. «Евровидение-2017». Россию на нем представит молодая певица Юлия Самойлова. Об этом вечером в воскресенье объявил Первый канал, и вот уже двое суток в СМИ и социальных сетях не прекращается дискуссия по поводу решения послать девушку в инвалидном кресле на «Евровидение», в котором, строго...
Российский рубль ослабел всего на 1%, тогда как цены на нефть за последнюю неделю упали более чем на 9%.
По словам опрошенных «Известиями» валютных трейдеров, одной из причин стабильности национальной валюты стала активность неизвестного игрока, который в последние дни выходил на рынок с большими продажами иностранной валюты, что в итоге сгладило нефтяной шок и создало значительное предложение валюты.
«Причиной могут быть покупки рублей крупным держателем иностранной валюты, которые укрепляли рубль в последнее время. Возможно, это связано с приватизациями в конце прошлого года. Эти факторы вместе с постепенным ростом валютной ликвидности могли снизить чувствительность курса рубля к нефтяным шокам», - сказала аналитик АКРА Василиса Баранова.
В конце прошлого года консорциуму зарубежных инвесторов был продан 19,5-процентный пакет акций «Роснефти» за €10,5 млрд. Президент РФ Владимир Путин тогда призвал правительство и Центробанк проследить за тем, чтобы сделка не оказала влияния на курс рубля.
Помимо сырьевых котировок также давление на рубль оказывает ожидаемое повышение учетной ставки Федеральной резервной системы США (ФРС), о котором может быть объявлено в 15 марта, а также мартовский пик выплат по внешнему долгу ($11,6 млрд, по оценке ЦБ РФ).
Несмотря на такую концентрацию рисков, курс рубля ЦБ за неделю остался практически неизменным: с 58,34 рубля за доллар на 7 марта он снизился всего до 58,95 на сегодня.
Источник: Псковская Лента Новостей