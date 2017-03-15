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Ольга Торбич: 2016 год стал для ОЭЗ «Моглино» пиковым с точки зрения запуска новых проектов

16.03.2017 14:18 ПЛН, Псков

2016 год стал для особой экономической зоны «Моглино» пиковым с точки зрения запуска новых проектов и завершения по ряду ключевых объектов строительных работ. Об этом на заседании наблюдательного совета ОЭЗ ППТ «Моглино», проходящего на территории особой экономической зоны, сообщила генеральный директор ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Подходим к завершению стадии не только проектных работ, но и строительства. Площадка начала «дышать», - добавила она.

Ольга Торбич напомнила, что Минэкономразвития передало полномочия по управлению ОЭЗ администрации Псковской области. Тогда же был создан план перспективного развития особой экономической зоны, который поступательно выполняется.

По ее словам, в 2017 году наступает второй этап, когда нужно будет привлечь основную массу инвесторов, чтобы достичь того уровня, который задан профильным министерством.

«В 2016 году мы уже привлекли несколько компаний, подписано несколько соглашений - и объемы, установленные по этому направлению Минэкономразвития, закрыты», - уточнила гендиректор ОЭЗ «Моглино».

Она также сообщила, что работы по строительству ключевых объектов в прошлом году были профинансированы из федерального бюджета в объеме 1,8 млрд рублей.

Ольга Торбич заметила, что большой популярностью среди инвесторов пользуется официальный сайт особой экономической зоны. «Судя по статистике посещений, нас смотрят Франция, Германия и другие европейские страны», - заверила она.

Источник: Псковская Лента Новостей



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