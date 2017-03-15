К 15 мая резидентов «Моглино» обеспечат питьевой водой

Готовность особой экономической зоны «Моглино» обсудили сегодня, 16 марта, участники заседания наблюдательного совета ОЭЗ ППТ «Моглино», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Генеральный директор ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич сообщила, что на 100% завершены газораспределительные сети, благодаря этому отапливаются уже существующие здания и будут подключаться новые.

Достраивается центральный источник водоснабжения из пяти скважин. Сейчас на площадке уже есть техническая вода, до 15 мая появиться возможность обеспечить резидентов питьевой водой.

«Через 1,5 месяца закончится работа по врезке к городской канализации. Ливневая же канализация завершена в полном объеме. У нас уже была тестовый запуск, который показал, что система работает - она справилась с подтоплением на площадке», - добавила Ольга Торбич.

Она обратила внимание, что под близлежащим железнодорожным мостом необходимо провести расчистку, но для этого нужно разрешение от РЖД. Отложена пока работа и по телефонным сетям, поскольку не хватает вертикальной планировки.

«Уже заключено соглашение с ПГТС, к площадке они уже линию телефонной сети и интернета подвели», - рассказала гендиректор ОЭЗ «Моглино».

Что касается автодорог, то, по словам Ольги Торбич, щебеночное основание для них уже готово практически по всем кольцам. «Асфальт пока не кладем в виду погодных условий. После 20 апреля начнется укладка асфальта. Сейчас укладывается бортовой камень», - уточнила она.

«По срокам успеваете?» - поинтересовался глава региона Андрей Турчак.

«Конечно!» - заверила его Ольга Торбич.

Источник: Псковская Лента Новостей