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В Пскове финансисты со всей России обсуждают бюджетную политику

17.03.2017 13:04 ПЛН, Псков

Расширенное заседание Совета секции «Финансисты субъектов Российской Федерации» Союза финансистов России проходит в Пскове в пятницу, 17 марта, с участием представителей субъектов Северо-Западного и Центрального федеральных округов.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в мероприятии принимают участие главный советник Департамента по вопросам экономики и социальной политики аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе Сергей Ермошкин, представители государственных финансовых органов Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Мурманской, Рязанской, Псковской областей, республик Карелии и Коми, а также федеральных финансовых структур и различных организаций.
 
От имени губернатора области участников заседания поприветствовала его заместитель — начальник Государственного финансового управления Псковской области Татьяна Баринова. Она пожелала всем конструктивной работы и выразила надежду, что у гостей останется время на знакомство с историко-культурным наследием древнего города.
 
На заседании обсуждаются итоги исполнения бюджетов субъектов РФ за 2016 год и вопросы реализации бюджетной политики в 2017 году. Также речь идет о финансовом обеспечении реализации «майских» указов Президента и новациях межбюджетных отношений между федеральными органами исполнительной власти и органами власти субъектов страны в 2017 году.
 
Представители субъектов РФ рассказывают о положительном опыте укрепления доходной части бюджетов, оптимизации расходов, сокращении долговой нагрузки на бюджеты, совершенствовании межбюджетных отношений и обеспечении открытости бюджетных процедур.
 
Также на совещании анализируется практика внедрения проектного метода управления, говорится о перспективах развития Единого портала бюджетной системы РФ и рассматриваются предложения субъектов Российской Федерации по совершенствованию бюджетного, налогового законодательства, межведомственного взаимодействия, межбюджетных отношений.

Источник: Псковская Лента Новостей



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