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Вице-премьер Дмитрий Козак примет участие в запуске двух новых заводов-резидентов ОЭЗ «Моглино»

17.03.2017 21:56 ПЛН, Псков

Рабочая встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Козаком состоялась в Москве в пятницу, 17 марта. В ней также принимала участие руководитель департамента межбюджетных отношений министерства финансов РФ Лариса Ерошкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Губернатор доложил вице-премьеру об основных показателях социально-экономического положения региона и рассказал о ходе реализации проекта по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа ОЭЗ ППТ «Моглино». Андрей Турчак отметил, что первые два предприятия-резидента «Моглино» будут открыты уже в мае этого года в рамках 3-го Форума приграничных регионов, который пройдет в Пскове. В ходе разговора Дмитрий Козак дал согласие принять участие в торжественной церемонии запуска первых заводов.

Также на встрече шла речь об исполнении «майских» указов президента РФ в части повышения зарплат работникам бюджетной сферы. По итогам встречи регион получит дополнительную финансовую поддержку на выполнение социальных обязательств.

Источник: Псковская Лента Новостей



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