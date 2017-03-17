Вице-премьер Дмитрий Козак примет участие в запуске двух новых заводов-резидентов ОЭЗ «Моглино»

Происшествия
Опубликовано видео следственного эксперимента по делу о нападении на водителя «скорой помощи» в Пскове2
|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
|
Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Рабочая встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Козаком состоялась в Москве в пятницу, 17 марта. В ней также принимала участие руководитель департамента межбюджетных отношений министерства финансов РФ Лариса Ерошкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.
Губернатор доложил вице-премьеру об основных показателях социально-экономического положения региона и рассказал о ходе реализации проекта по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа ОЭЗ ППТ «Моглино». Андрей Турчак отметил, что первые два предприятия-резидента «Моглино» будут открыты уже в мае этого года в рамках 3-го Форума приграничных регионов, который пройдет в Пскове. В ходе разговора Дмитрий Козак дал согласие принять участие в торжественной церемонии запуска первых заводов.
Также на встрече шла речь об исполнении «майских» указов президента РФ в части повышения зарплат работникам бюджетной сферы. По итогам встречи регион получит дополнительную финансовую поддержку на выполнение социальных обязательств.
Источник: Псковская Лента Новостей