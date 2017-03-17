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Visa разрешила банкам брать комиссии за снятие наличных

17.03.2017 22:14 ПЛН, Псков

Международная платежная система Visa с 22 февраля разрешила банкам-эквайерам выбирать между разными принципами ценообразования за выдачу наличных в банкоматах, рассказали РИА Новости в компании.

Отмечается, что сделано это было для «соответствия изменениям рынка и дальнейшего развития безналичных платежей». При этом в компании подчеркнули, что это «право выбора, а не обязательство для эквайеров банкоматных сетей».

«Введение нового принципа, предлагаемого банкам-эквайерам, возможно только при условии применения его для карт всех без исключения платежных систем, принимаемых в банкоматных сетях эквайеров», - пояснили в компании.

В Visa выразили уверенность, что этот шаг будет способствовать развитию конкурентной среды и приведет к росту безналичных оборотов.

Ранее газета «Ведомости» написала, что Visa разрешила российским банкам-эквайерам взимать комиссию с клиентов за снятие наличных. По информации издания, Mastercard поддерживает эти изменения и может изменить свои тарифы в ближайшие месяцы. Ранее правила платежных систем это запрещали.

Комиссию за снятие денег берет выпустивший карту банк, а потом рассчитывается с владельцем банкомата. Размер межбанковской комиссии устанавливают платежные системы.

Обычно банки делают снятие наличных в своих банкоматах бесплатным, некоторые никогда не берут комиссию за снятие, выплачивая межбанковскую комиссию из собственных средств. В частности, в НСПК заявили РИА Новости, что не планируют вносить изменения в тарифы национальной платежной системы «Мир».

Источник: Псковская Лента Новостей



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