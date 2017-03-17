Китайцы потратят $15 миллиардов для строительства дорог в Россию

Автономный район Внутренняя Монголия (Северный Китай) выделит в текущем году 101 миллиард юаней (около $15 миллиардов) на строительство дорог, которые улучшат транспортные коммуникации с Россией. Об этом в субботу сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

«На эти средства в 2017 году будет построено около 20 тысяч км автотрасс, из них 3 тысяч км - высокоскоростные», - заявил глава департамента транспорта Внутренней Монголии Мяо Иньчжу.

По его словам, власти будут форсировать процесс дорожного строительства в районе китайско-российских пограничных пунктов Маньчжурия и Эренхот. Ожидается, что к 2020 году в этом регионе на севере Китая будет завершено порядка 10 тысяч км ключевых магистральных шоссе, которые помимо грузовых перевозок будут способствовать и притоку китайских туристов в Восточную Сибирь.

Источник: Псковская Лента Новостей