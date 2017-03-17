Минфин считает, что повышение налогов улучшит кредитный рейтинг России

Готовящиеся меры правительства РФ, такие как бюджетное правило, настройка налоговой системы и план действий по ускорению роста посодействуют возвращению России в перечень стран с инвестиционным рейтингом, заявил в пятницу министр финансов Антон Силуанов.

«Мы приветствуем решение рейтингового агентства S&P Global Ratings улучшить прогноз по суверенному кредитному рейтингу России со «стабильного» на «позитивный». Для принятия решения об изменении прогноза по нашему рейтингу с «негативного» на «позитивный» агентству потребовалось менее 12 месяцев. Таким образом, улучшение прогноза - это высокая оценка тех мер, которые предприняло правительство для снижения зависимости российской экономики от внешних факторов, ее вывода опережающими темпами на траекторию устойчивого роста», - сказал он журналистам.

Министр выразил уверенность, что результаты планируемых правительством дальнейших мер, в том числе, «бюджетное правило, настройка налоговой системы, разработка плана действий по ускорению роста, будут содействовать возврату России в перечень стран с инвестиционным рейтингом».

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в пятницу изменило прогноз долгосрочных рейтингов Российской Федерации со «стабильного» на «позитивный» благодаря улучшению прогнозов роста экономики страны. Вместе с тем агентство подтвердило долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BB+», в национальной валюте - «BBB-».

Источник: Псковская Лента Новостей