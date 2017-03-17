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Промышленное производство в РФ в феврале 2017 года снизилось на 2,7%

18.03.2017 22:37 ПЛН, Псков

По сравнению с февралем 2016 года промышленное производство в стране сократилось на 2,7%. Такие данные приведены в отчете Росстата, опубликованном в субботу. В январе рост промпроизводства равнялся 2,3%. За январь-февраль промышленность снизилась на 0,3%. Годовая динамика промышленности в феврале не является показательной, так как в феврале 2016 года из-за високосного года было на один день больше.

Росстат второй месяц подряд публикует данные о промпроизводстве в РФ позже запланированного. Ранее ведомство планировало опубликовать данные о промпроизводстве за февраль 16 марта, однако публикация перенеслась на субботу из-за проблем, связанных с введением нового классификатора видов экономической деятельности ОКВЭД. Также в работе главного статистического ведомства страны произошел сбой из-за аварии (обрыва кабеля) на сетях компании «Ростелеком» которая обеспечивает каналы связи Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации со всеми территориальными органами государственной статистики и Росстатом.

Источник: Псковская Лента Новостей



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