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Россельхозбанк установил процентные ставки по кредитам на развитие личного подсобного хозяйства от 13% годовых

20.03.2017 11:11 ПЛН, Псков

Россельхозбанк снизил процентные ставки по кредитам для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 2,5 - 6,0 п.п. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, теперь кредит ЛПХ с обеспечением можно получить по ставке от 13,0 до 14,5%* годовых в зависимости от срока кредита и категории клиента, кредит ЛПХ без обеспечения - от 14,5 до 15,5%* годовых.
 
Кредитные средства предоставляются на различные цели, в том числе на сезонные и капитальные производственные нужды, приобретение техники и оборудования, а также развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности в сельской местности. В зависимости от цели кредитования срок кредита составляет от 3 месяцев до 5 лет, максимальная сумма кредита – до 1,5 млн рублей.
 
Получить более подробную информацию об условиях продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.
 
*Указанные ставки действуют при согласии клиента на страхование жизни и здоровья.
 
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей



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