На развитие и поддержку сельского хозяйства в Псковской области в 2016 году было направлено более 2,1 млрд рублей

На развитие и поддержку сельского хозяйства в Псковской области в 2016 году было направлено более 2,1 млрд рублей, в том числе 342 млн рублей из областного бюджета. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие данные в ходе заседания администрации 20 марта озвучил начальник главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов.

Индекс сельскохозяйственного производства составил 119,3% (первое место по России), индекс производства продукции животноводства - 126,3% (первое место по России), объем произведенной продукции в фактических ценах - 29 202,2 млн рублей.

Основой сельского хозяйства в Псковской области является мясомолочное животноводство (76,7%), растениеводство составляет 23,3%. Николай Романов подчеркнул, что пять лет назад ситуация была обратная.

Задачами на 2017 год предусмотрено выполнение целевых показателей, подписанных в соглашении с министерством сельского хозяйства для финансирования мероприятий программы.

По итогам доклада губернатор Андрей Турчак признал, что, несмотря на хорошие показатели, на сегодняшний день сельское хозяйство в регионе не в должной мере формирует свою доходную часть. Он призвал не упускать этот момент из виду и создавать перерабатывающие мощности.

Источник: Псковская Лента Новостей