|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
На развитие и поддержку сельского хозяйства в Псковской области в 2016 году было направлено более 2,1 млрд рублей, в том числе 342 млн рублей из областного бюджета. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие данные в ходе заседания администрации 20 марта озвучил начальник главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов.
Индекс сельскохозяйственного производства составил 119,3% (первое место по России), индекс производства продукции животноводства - 126,3% (первое место по России), объем произведенной продукции в фактических ценах - 29 202,2 млн рублей.
Основой сельского хозяйства в Псковской области является мясомолочное животноводство (76,7%), растениеводство составляет 23,3%. Николай Романов подчеркнул, что пять лет назад ситуация была обратная.
Задачами на 2017 год предусмотрено выполнение целевых показателей, подписанных в соглашении с министерством сельского хозяйства для финансирования мероприятий программы.
По итогам доклада губернатор Андрей Турчак признал, что, несмотря на хорошие показатели, на сегодняшний день сельское хозяйство в регионе не в должной мере формирует свою доходную часть. Он призвал не упускать этот момент из виду и создавать перерабатывающие мощности.
Источник: Псковская Лента Новостей