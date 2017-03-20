В Псковской области начнут субсидировать создание крупных свиноводческих комплексов

В порядок предоставления субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования вносятся изменения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе заседания администрации 20 марта сообщил начальник главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов.

Он пояснил, что проект постановления подготовлен с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

С 2015 года новый механизм господдержки распространяется на создание и модернизацию плодохранилищ, картофелехранилищ, тепличных комплексов, молочных ферм, селекционно-генетических центров и оптово-распределительных центров. Субсидии предоставляются в размере 20% сметной стоимости объекта.

В соответствии с изменениями добавлено новое направление - создание новых свиноводческих комплексов с численностью свиноматок 2400 и более (субсидии в размере 20% сметной стоимости объекта).

Кроме того, изменено условие предоставления субсидии. Теперь необходимо наличие акта ввода в эксплуатацию объекта на момент подачи заявки на участие в отборе инвестпроекта.

Также увеличен размер субсидий на создание животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) с 20 до 30 % сметной стоимости объекта.

Источник: Псковская Лента Новостей