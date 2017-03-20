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Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с вице-губернатором Сергеем Перниковым

21.03.2017 13:04 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодняшний гость студии - заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что период адаптации экономики РФ к новым условиям прошел, в основе лежат прогнозы развития на долгий срок. Об этом информирует РИА Новости.

«И в период экономической нестабильности мы не упускали из виду долгосрочные планы развития. Сейчас, когда период адаптации экономики к новым условиям практически завершен, эти задачи становятся ключевыми», - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Темпы роста экономики возвращаются к положительным значениям, в январе рост ВВП составил 0,8%.

Президент также призвал бизнес не допускать создания «пузырей» при привлечении в экономику инвестиций. «Сказано было о высоком уровне инвестиций в отдельных странах.  Да, это правда, важен не только объем, хотя это важный показатель, важно их качество, важно, чтобы эти инвестиции не приводили к росту пузырей, с которыми потом непонятно, что делать, потом начинают снижаться темпы экономического роста», - цитирует главу государства ТАСС.

Какова стратегия экономического развития в Псковской области, что происходит в АПК региона и как привлечь инвестиции и заинтересовать бизнес? Об этом сегодня в программе «Эхономика».

Подробнее об этом - в сегодняшнем выпуске. Вопросы гостье студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.  

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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