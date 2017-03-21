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Отсрочка применения онлайн-касс жизненно необходима для микробизнеса - Виталий Козырев

22.03.2017 12:40 ПЛН, Псков

Жизненно необходимой назвал отсрочку применения онлайн-касс для микробизнеса сопредседатель Ассоциации молодых предпринимателей по Псковской области, член Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Псковской области Виталий Козырев, комментируя Псковской Ленте Новостей просьбу Аркадия Мурылева поддержать псковских депутатов отсрочку внедрения онлайн-касс для предпринимателей, работающих по упрощенным системам налогообложения.
 
 
По его словам, зачастую микробизнесы – это детища молодых предпринимателей, которые решили рискнуть открыть «свое дело», собрали из «кубышки» начальный капитал и только делают первые шаги. Необходимая для закупки нового ККТ сумма может стать для них критической и спровоцировать их закрытие или уход в тень, уверен Виталий Козырев.
 
«Многие предприниматели сейчас еле концы с концами сводят, и им совсем не до покупки нового оборудования. Может получиться так, что большинство из них доработают без применения КТТ до первого штрафа и закроют бизнес. Треть малых предпринимателей могут отсеяться после введения онлайн-касс. Куда пойдут работать люди в Псковской глубинке, где нет крупных производств, неизвестно. Многие и живут только за счет торговли и оказания услуг. Для предпринимателей сейчас выход только один – объединяться и укрупняться», - подчеркнул он.

Источник: Псковская Лента Новостей



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