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Движение «Свое» не отказывается от идеи создания логистических центров для псковских производителей, несмотря на сложности - Александр Братчиков

22.03.2017 14:01 ПЛН, Псков

Движение «Свое» не отказывается от идеи создания логистических центров для псковских производителей, несмотря на сложности реализации этого предложения. Об этом сообщил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков 22 марта в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Отвечая на вопросы о развитии движения «Свое», Александр Братчиков рассказал, что количество участников движения растет. По его словам, есть желание объединить всех, кто готов выпускать достаточно качественную продукцию. «Логотип «Свое» является неким уже олицетворением качества», - отметил Александр Братчиков.

Сказать, что введение объединения под одним брендом даст молниеносный эффект, нельзя. По словам Александра Братчикова, логотип «Свое» должен стать аналогом советского знака качества.

Отвечая на вопрос, отказалось ли движение «Свое» от идеи создания логистических центров в других городах для псковских производителей, Александр Братчиков ответил, что она натолкнулась на «кучу бюрократических препонов». Возникает вопрос о собственниках помещений и участков. Федеральное законодательство не предусматривает льгот для таких логистических центров по доставке сельхозпродукции, а реализовать эту идею «на коммерческих рельсах» невыгодно. Однако от этой идеи не отказались и собираются постепенно реализовывать.

Источник: Псковская Лента Новостей



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