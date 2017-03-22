Что считать отечественным продуктом, обсудили члены экспертного совета в Госдуме под руководством Александра Козловского

22 марта в Государственной Думе состоялось заседание рабочей группы экспертного совета по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности, который возглавляет депутат от Псковской области Александр Козловский.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в нем приняли участие представители крупнейших сетевых компаний, таких как ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС», предприятий-производителей оборудования АО «ГК Таврида Электрик», «ОДК-Газовые турбины», холдинговой компании «Электрозавод» и других, а также представители Минэнерго, Минпромторга, Минкомсвязи, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службы. Они обсудили вопросы нормативного регулирования и меры государственной поддержки предприятий с высоким уровнем локализации производства на территории РФ.

«Сейчас, несмотря на заявленный курс на импортозамещение и поддержку отечественного производства, на практике промышленники сталкиваются с рядом законодательных несовершенств, - прокомментировал Александр Козловский. - Сложности в реализации постановлений правительства связаны с системными недоработками в части критериев определения отечественного производителя. Даже президент, Владимир Владимирович Путин, на недавнем съезде РСПП высказал замечание по поводу инвестиционной льготы до 50 процентов, которая дается в том случае, если приобретается оборудование отечественного производства и привлекаются отечественные подрядчики. Все вроде правильно и хорошо. Вопрос только в том, что считать отечественным продуктом, потому что, допустим, конечный продукт, полученный из иностранных комплектующих, - это отечественный продукт или нет? А компания с контрольным пакетом иностранных вкладчиков - это отечественная компания или не совсем?»

Исправить несовершенства законодательства, чтобы помочь отечественному производству - такую цель поставили перед собой участники данного совещания под руководством Александра Козловского. Кроме того, в дальнейших планах экспертного совета - создание базовых кафедр вузов на предприятиях реального сектора экономики, внедрение системы целевой подготовки инженерных кадров для высокотехнологичных производств и другие шаги, призванные коренным образом изменить в лучшую сторону ситуацию в российской промышленности.

Источник: Псковская Лента Новостей