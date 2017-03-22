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Производственный персонал «Псковэнерго» изучает новые методы диагностики опор ЛЭП

23.03.2017 10:06 ПЛН, Псков

Специалисты Центральных, Северных и Восточных электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» познакомились с новыми методиками диагностики состояния железобетонных опор линий электропередачи. Практическое занятие было организовано в рамках расширенного внеочередного Дня охраны труда на предприятии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго».

Перед подъемом на опору для проведения работ необходимо оценить ее состояние. В целях проведения оперативного и неразрушающего исследования состояния бетона и арматуры опор ЛЭП филиал «Псковэнерго» приобрел три диагностических прибора отечественного производства – Оникс 2.6, Пульсар -2.1 и Поиск 2.6. Небольшие габариты и вес приборов позволяют проводить диагностику любой, в том числе подземной, части опор после откопки на глубину до 0,6 метров. Измерения, произведенные на контрольных образцах бетона с известной прочностью, позволяют утверждать, что погрешность приборов при соблюдении методики измерений составляет не более 5 - 8 %. Результаты исследования опоры могут быть получены и обработаны в течение нескольких минут.

Использование методов современной и точной диагностики состояния опор актуально для «Псковэнерго». В настоящее время на территории ответственности филиала находятся около 700 тысяч железобетонных опор воздушных линий электропередачи различных классов напряжения от 0,4 до 110 кВ. Значительная часть этих линий проложена в заболоченной местности, где агрессивная среда может привести к сокращению нормативного срока службы железобетонных конструкций. Оперативный контроль над состоянием опор позволит обеспечить безопасность персонала, а также наметить перспективные планы проведения необходимых ремонтных работ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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