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Что считать отечественным продуктом, обсудили члены экспертного совета в Госдуме под руководством Александра Козловского

Что считать отечественным продуктом, обсудили члены экспертного совета в Госдуме под руководством Александра Козловского

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Александр Козловский обсудил перспективы отечественного машиностроения с руководством АО «Наука и инновации»

24.03.2017 09:42 ПЛН, Псков

Депутат Госдумы Александр Козловский обсудил перспективы отечественного машиностроения с руководством АО «Наука и инновации». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вопросы развития современного энергомашиностроения были подняты на встрече с Алексеем Дубом, который руководит АО «Наука и инновации».
 
 
Эта управляющая организация была создана для координации активов и научно-исследовательской деятельности 14 институтов, входящих Госкорпорацию «Росатом» и обеспечивающих ей мировое лидерство в области приоритетных направлений ядерной энергетики, среди которых и проект ИТЕР - первый в мире экспериментальный термоядерный реактор. Известный ученый Алексей Дуб руководит «Наукой и инновациями» с 2013 года, а также является членом думского Экспертного совета по энергомашиностроению, электротехнической и кабельной промышленности, который возглавляет Александр Козловский.
 
«На встрече с ним мы обсуждали перспективы развития отечественного энергомашиностроения в условиях взятого курса на импортозамещение и программы внедрения в электроэнергетику наилучших доступных технологий, - сообщил парламентарий. - Это требует разработки дополнительных критериев энергообеспеченности регионов и необходимости модернизации отрасли с учетом всей совокупности объектов энергогенерации, включая объекты малой и распределенной генерации. В первую очередь говорили о том, что планируемые к освоению здесь многие триллионы рублей должны быть потрачены в строгом соответствии с намеченными приоритетами и с весомой экономической отдачей».
 
Кроме того, рассказал Александр Козловский, дополнительно была отмечена необходимость предложить эффективные отечественные решения, в том числе и на основе стратегии программы развития энергомашиностроения и электротехники. Предложено продолжить проведение регулярных совещаний и консультаций с заинтересованными ведомствами и экспертами для разработки таких критериев. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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