Александр Козловский принял участие в обсуждении вопроса отмены лицензирования

В Государственной Думе состоялось заседание комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Как рассказал Псковской Ленте Новостей депутат от Псковской области Александр Козловский, который работает в составе данного комитета, на заседании было рассмотрено десять вопросов. В их числе такие крайне важные для экономики нашей страны, как внесение изменений в федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и отдельные законодательные акты РФ по вопросам отмены лицензирования, введения обязательности саморегулирования и установления особенностей функционирования саморегулируемых организаций в области экспертизы промышленной безопасности.

Также депутаты Госдумы рассмотрели дополнения и изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства» в части дополнительных мер по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства из средств федерального бюджета и вопрос совершенствования института уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Источник: Псковская Лента Новостей