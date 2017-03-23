Александр Козловский принял участие в обсуждении вопроса отмены лицензирования

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Александр Козловский в составе депутатской группы провел встречу с представителями парламента Турции2
В Пскове запланировано провести лекции, семинары, круглые столы и мастер-классы в рамках проекта «Школа кандидата»1
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Ветеранам броуновского движения посвящается…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». На днях стало известно, что легендарный (в некотором смысле) глава Дедовичского района Игорь Гуменюк, который на прямых выборах в 2012 году возглавил муниципалитет при поддержке партии «Яблоко»,...
В Государственной Думе состоялось заседание комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Как рассказал Псковской Ленте Новостей депутат от Псковской области Александр Козловский, который работает в составе данного комитета, на заседании было рассмотрено десять вопросов. В их числе такие крайне важные для экономики нашей страны, как внесение изменений в федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и отдельные законодательные акты РФ по вопросам отмены лицензирования, введения обязательности саморегулирования и установления особенностей функционирования саморегулируемых организаций в области экспертизы промышленной безопасности.
Также депутаты Госдумы рассмотрели дополнения и изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства» в части дополнительных мер по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства из средств федерального бюджета и вопрос совершенствования института уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Источник: Псковская Лента Новостей