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Что считать отечественным продуктом, обсудили члены экспертного совета в Госдуме под руководством Александра Козловского

Что считать отечественным продуктом, обсудили члены экспертного совета в Госдуме под руководством Александра Козловского

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Александр Козловский принял участие в обсуждении вопроса отмены лицензирования

24.03.2017 10:00 ПЛН, Псков

В Государственной Думе состоялось заседание комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Как рассказал Псковской Ленте Новостей депутат от Псковской области Александр Козловский, который работает в составе данного комитета, на заседании было рассмотрено десять вопросов. В их числе такие крайне важные для экономики нашей страны, как внесение изменений в федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и отдельные законодательные акты РФ по вопросам отмены лицензирования, введения обязательности саморегулирования и установления особенностей функционирования саморегулируемых организаций в области экспертизы промышленной безопасности.

Также депутаты Госдумы рассмотрели дополнения и изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства» в части дополнительных мер по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства из средств федерального бюджета и вопрос совершенствования института уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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